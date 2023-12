Ermittlungen Geldautomat in Beckingen gesprengt - Täter flüchten

Beckingen · Unbekannte haben in Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Bei der Polizei gingen in der Nacht zu Freitag mehrere Notrufe ein, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte.

01.12.2023 , 08:53 Uhr

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Zeugen berichteten demnach von zwei Explosionen und einem dunklen Fluchtwagen. Eine Fahndung sei zunächst ohne Erfolg geblieben. Am Gebäude entstand dem Sprecher zufolge ein erheblicher Sachschaden. Zudem sei ein Sprengsatz, der vor der Filiale der Volksbank gefunden worden sei, kontrolliert gesprengt worden. Mehrere Anwohner hätten dazu ihre Häuser kurzzeitig verlassen müssen. Sie seien bei der örtlichen Feuerwehr untergebracht worden. Verletzt wurde dem Sprecher zufolge niemand. Zur Höhe des Schadens und der Beute konnte er am Morgen keine Angaben machen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:231201-99-143330/2

(dpa)