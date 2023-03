Südwestpfalz Geldautomat gesprengt: Täter flüchtig

Fischbach bei Dahn · Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Fischbach bei Dahn (Landkreis Südwestpfalz) einen Geldautomaten gesprengt. Bei der Explosion am frühen Mittwochmorgen sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit.

15.03.2023, 12:47 Uhr

Ein gesprengter Geldautomat. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ob die Kriminellen Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei ging von mehreren Tätern mit mindestens zwei Fluchtwagen aus. Zeugen sollen beobachtet haben, wie die Täter mit einem dunkelblauen Wagen und einem silbergrauen SUV von dem Tatort geflohen seien. Auch soll eine 52-Jährige kurz vor der Sprengung auf die maskierten Täter getroffen sein. Nach Angaben der Polizei wurde sie verbal von den Unbekannten bedroht, woraufhin sich die Frau in Sicherheit gebracht und die Polizei verständigt habe. © dpa-infocom, dpa:230315-99-958087/4

(dpa)