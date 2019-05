Geldautomat gesprengt: Männer flüchten bis nach Worms

Fürth Zwei Männer haben im mittelfränkischen Fürth einen Geldautomaten gesprengt und sind nach einer Verfolgungsjagd durch drei Bundesländer in Worms (Rheinland-Pfalz) festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatten die Männer in der Nacht zum Freitag den Automaten in Fürth detonieren lassen.

Dabei stahlen sie ersten Erkenntissen zufolge auch Bargeld. Angaben zur Höhe der Beute konnten die Ermittler zunächst nicht machen.