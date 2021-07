Das Saarland bekommt „Gute Straßen“ : Neues Geld und Bauprojekte für Straßen und Radwege

Saarbrücken / Primstal Verkehrsministerin Anke Rehlinger stellte das diesjährige Programm „Gute Straßen“ vor. Viele verschiedene Maßnahmen wurden berücksichtigt.

Im Saarland stehen in diesem Jahr rund 41,7 Millionen Euro für den Erhalt und die Verbesserung der Landesstraßen sowie der Radwege zur Verfügung. Zusätzlich könne der Landesbetrieb für Straßenbau auf rund 19 Millionen Euro Bundesmittel für die Bundesstraßen zurückgreifen, gab Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in Primstal (Landkreis St. Wendel) bekannt. Dort stellte sie die diesjährigen Baumaßnahmen für das Programm „Gute Straßen“ vor, das sie 2018 gestartet hatte.