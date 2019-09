Gelb-Rot für FSV-Trainer Schwarz bei Pleite gegen Wolfsburg

Mainz Auf diese Premiere hätte Sandro Schwarz liebend gern verzichtet. Doch noch mehr als die erste Gelb-Rote Karte für einen Trainer in der Bundesliga-Geschichte nervte den Fußball-Lehrer des FSV Mainz 05 am Samstag das 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg durch das frühe Gegentor von Marcel Tisserand (9.

Mit nur drei Zählern aus sechs Spielen bleiben die Mainzer Tabellenvorletzter. Die Wolfsburger hingegen setzten sich mit zwölf Zählern in der Spitzengruppe fest und feierten vor 24 303 Zuschauern eine gelungene Generalprobe für das zweite Europa-League-Gruppenspiel am kommenden Donnerstag bei AS Saint-Etienne. „Wir sind sehr froh über den Sieg gegen starke Mainzer. Es war ein Sieg des Willens“, lobte VfL-Trainer Oliver Glasner. „Wir fahren glücklich nach Hause.“ Neben Rekordmeister Bayern München ist der VfL das einzige noch ungeschlagene Team in der Fußball-Bundesliga.