Geisterfahrer kracht in Reisebus: Ein Toter und Verletzte

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Alzey Ein Geisterfahrer ist in Rheinland-Pfalz auf der Autobahn 61 in einen Reisebus gekracht und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag nahe der Stadt Alzey.



