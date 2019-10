„Geißbocktradition“ will Unesco-Kulturerbe werden

Mainz Vom Geißbock bis zum Schuhhandwerk: Beim Kulturministerium in Mainz sind vier Bewerbungen aus Rheinland-Pfalz für die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes eingegangen. Der Verkehrsverein Lambrecht und die Heimatfreunde Deidesheim wollen die pfälzische „Geißbocktradition“ und der Pfälzerwald-Verein die pfälzische „Hüttenkultur“ anerkennen lassen, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte.

Schon vorher war bekannt geworden, dass außerdem eine Initiative die Weinkultur als immaterielles Kulturerbe anerkennen lassen will. Den Antrag reichte die Deutsche Weinakademie (DWA) in Bodenheim bei Mainz ein. Andere Getränke sind bereits auf der Kulturerbeliste - wie etwa die belgische Bierkultur und die türkische Kaffeekultur.

In Deidesheim wird seit vielen Jahrhunderten einmal im Jahr ein Geißbock versteigert - zur Erinnerung an eine Zeit, in der die Nachbargemeinde Lambrecht Deidesheim Jahr für Jahr einen Geißbock abtreten musste. Im Gegenzug bekamen die Bürger Weiderechte für ihr Vieh. Heutzutage wird das Spektakel als Volksfest gefeiert.