Geheimnisvolle „Rolph-Plakate“: Wissing stellt Kampagne vor

Volker Wissing. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Was steckt hinter den „Rolph-Plakten“, die derzeit in vielen rheinland-pfälzischen Städten hängen? Das will der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) heute in Mainz verraten.

Auf den Plakaten steht „Sag Hallo zu Rolph“ und „Rast, rennt, reitet, rodelt, Rolph“.