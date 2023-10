Geschichte Geheimbunker der Landesregierung öffnet Tore für Besucher

Obwohl der Bunker seit mittlerweile gut 30 Jahren geschlossen ist, hat die Geschichte der Anlage laut Diester nichts von ihrer Relevanz verloren. „Alles Unterirdische, was sich vor der Öffentlichkeit verbirgt, ist für Menschen interessant“, so der Experte. Das Interesse am Alzeyer Bunker sei groß, was auch der angespannten Lage in Europa durch den Krieg in der Ukraine geschuldet sei. „Die Geschichte des Bunkers passt sich der Gegenwart an“, sagt Diester. Die Besucher sollen verstehen, warum es die Anlage gab und wie sie im Ernstfall funktioniert hätte. Dabei spielen auch die Handlungsmöglichkeiten in einem heutigen Krisenfall eine Rolle.