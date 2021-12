Gegensätzliche Plädoyers im Korruptionsprozess gegen Held

Mainz Der Staatsanwalt beantragt mehr als zwei Jahre Haft für den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held. Sie sieht ihn als „Machtmensch“. Die Verteidigung stellt Held in ihrem Plädoyer hingegen als Opfer einer „Hetzjagd“ dar.

Nach 23 Verhandlungstagen steht der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister und früheren Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) kurz vor dem Abschluss. Die drei Richter und zwei Schöffen am Landgericht Mainz hörten am Montag zwei völlig gegensätzliche Plädoyers - das der Verteidigung wird an diesem Dienstag fortgesetzt.

In dem Anfang Mai begonnenen Prozess geht es um Maklercourtagen von 205.000 Euro beim Ankauf von Grundstücken zur Erschließung eines Baugebiets in Oppenheim sowie um Spenden an den SPD-Ortsverein über 24 600 Euro. Held habe unter Ausnutzung seiner Stellung dafür gesorgt, dass der Steuerberater F. die „nicht notwendigen und rechtsgrundlosen Maklercourtagen“ erhalten habe, sagte Bartsch in seinem Plädoyer. Im Gegenzug habe sich F. bereit erklärt, „etwa zehn Prozent der Maklergebühren unter anderem zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs von Marcus Held an den SPD-Ortsverband zu spenden“.