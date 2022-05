Fußball-Bundesliga : „Gefühl des Siegens“: Mainz will nichts verschenken

„Gefühl des Siegens“: Mainz will nichts verschenken

Mainz Die Mainzer können Einfluss auf den spannenden Abstiegskampf nehmen. Mit einem Sieg bei Hertha BSC würden sie das Bangen der Berliner um den Klassenerhalt womöglich verlängern. Allerdings ist die Auswärtsbilanz der Rheinhessen mit nur acht Zählern sehr dürftig.

Der FSV Mainz 05 ist zum Saisonende in einer ungewohnten Position. Die Rheinhessen können im Bundesligaspiel am Samstag bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) Schicksal spielen - und diesmal nicht in eigener Sache. Mit einem Sieg würde der Tabellenneunte die Leidenszeit der Berliner und ihren Kampf gegen den Abstieg womöglich bis zum letzten Spieltag verlängern.