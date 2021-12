Geflügelhalter atmen auf: Ende der Pflicht zur Stallhaltung

Montabaur Geflügelhalter im Westerwald können aufatmen. Statt nur fester Ställe soll auch wieder Freilandhaltung möglich sein. Der Westerwaldkreis hebt nach Auskunft seiner Verwaltung vom Donnerstag die wegen Geflügelpest verhängte Pflicht zur Aufstallung zum 1. Januar 2022 auf.

Die Geflügelpest war in dieser Saison im November 2021 erstmals in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Eine Übertragung dieses für Geflügel gefährlichen Virus auf den Menschen ist laut dem LUA in Deutschland bisher nicht bekannt. Sie sei aber theoretisch möglich und in anderen Staaten bereits festgestellt worden.