Justiz Geflohener Häftling: Stockende Kommunikation bei Fahndung

Eine halbe Stunde später sei die Pforzheimer Staatsanwaltschaft über die Flucht informiert worden - allerdings per E-Mail an das allgemeine Postfach, das nur zu den normalen Geschäftszeiten abgerufen wird, heißt es in der Antwort auf die Anfrage weiter. Diese Mail wurde demnach am Morgen nach der Flucht um 6.35 Uhr durch den Mitarbeiter weitergeleitet, der für das allgemeine Behördenpostfach zuständig ist.