Gefahrgut ausgetreten: Großer Einsatz der Feuerwehr

Neunkirchen Auf dem Hof einer Spedition in Neunkirchen ist am Donnerstagmorgen eine laut Feuerwehr „umweltgefährdende und brennbare“ Flüssigkeit ausgelaufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren etwa 20 Fahrzeuge und rund 70 Einsatzkräften vor Ort.

Demnach hatten Mitarbeiter der Spedition beim Be- und Entladen eines Lastwagens am frühen Donnerstagmorgen Beschädigungen an den Behältern festgestellt. Wegen eines „besorgniserregenden Geruchs“ hätten sie den Notruf verständigt. Die Einsatzkräfte näherten sich der Stelle in Chemikalienschutzanzügen und verstauten die beschädigten Behälter in speziellen Sicherungsbehältern. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz abgeschlossen.