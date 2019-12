Gefahr: Gemeinden bereiten sich auf Starkregen vor

Konz Immer mehr Gemeinden in Rheinland-Pfalz und im Saarland bereiten sich auf mögliche Starkregen-Ereignisse vor. In Rheinland-Pfalz seien bereits 700 von insgesamt 2300 Gemeinden mit Vorsorgekonzepten „unterwegs“: In der Vorbereitung, bei der Erstellung oder fertig, sagt Geografin Rita Ley vom Internationalen Betreuungszentrum für Hochwasserpatenschaften (HPI) in Konz bei Trier.

Im Saarland, fügt ihr Kollege Christof Kinsinger hinzu, habe schon die Hälfte der 52 Kommunen Konzepte auf den Weg gebracht oder Interesse daran bekundet.

Ley und Kinsinger beraten im Auftrag der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland Kommunen bei der Aufstellung von solchen Konzepten. Sie werben bei Sitzungen der kommunalen Räte vor Ort, diese Themen bei Ingenieurbüros in Auftrag zu geben: 90 Prozent der Kosten würden von den Ländern übernommen. Es werde allen Gemeinden empfohlen, Konzepte erstellen zu lassen - und diese dann auch umzusetzen.