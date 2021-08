Gedenkstele in Mainz beschmiert

Mainz Unbekannte haben die erst vor zwei Wochen in Mainz eingeweihte Gedenkstele für Menschen attackiert, die wegen ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Die Stele wurde mit roter Farbe beschmiert, wie das rheinland-pfälzische Familienministerium am Donnerstag mitteilte.

Die Stele für LGBTIQ-Opfer - die Abkürzung fasst alle zusammen, die sich nicht im herkömmlichen Verständnis von Mann-Frau-Beziehungen wiederfinden - wurde am 21. Juli eingeweiht, um an die Verfolgung in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit zu erinnern.