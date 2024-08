Flutkatastrophe Gedenkprojekt „MemoriAHR“: Erste Stelen werden produziert

Am Mittwochabend gab es eine Informationsveranstaltung zum Projekt. Dort sei auch draußen eine der Stelen aufgebaut gewesen, die sich viele angeschaut hätten, sagte Holzapfel. Ziel sei es, 34 Stelen entlang der Ahr aufzustellen, die an die Flutkatastrophe 2021 erinnern und gleichzeitig die „bewundernswerte“ Solidarität im Ahrtal zeigen. Dazu gehört auch eine digitale Ausstellung: Noch in diesem Jahr sollen Zeitzeugenvideos von der Flutnacht auf dem digitalen Landesportal zum kulturellen Erbe veröffentlicht werden.