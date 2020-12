Gedenkminute in Trier für Opfer der Amokfahrt

Vor der Porta Nigra stehen Kerzen. Foto: Oliver Dietze/dpa

Trier Genau zwei Tage nach der tödlichen Amokfahrt in Trier wird es an diesem Donnerstag eine Schweigeminute für die Opfer und alle Betroffenen geben. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) ruft für 13.46 Uhr alle Trierer dazu auf, in Gedenken an die Toten und die Verletzten innezuhalten.

Auch die Kirchenglocken werden dann in Trier und vielerorts im gesamten Bistum läuten, wie eine Sprecherin des Bistums Trier sagte.