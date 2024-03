Leute Gedenken an Musikproduzenten Frank Farian

Farian war als Franz Reuther am 18. Juli 1941 im rheinland-pfälzischen Kirn an der Nahe auf die Welt gekommen. Sein Name stand für internationalen Erfolg im Musikgeschäft. Seit seinem traurigen Hit „Rocky“ (1976) trat er selbst kaum noch auf. Als Mann im Hintergrund, als Produzent begann sein Mega-Erfolg - etwa mit der Gruppe Boney M. Mit Milli Vanilli folgte ein ähnliches Projekt - das jedoch zum Skandal im Musikbusiness wurde. Nach zahlreichen Auszeichnungen wurde bekannt, dass das Duo gar nicht selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatte. Der Fall gilt bis heute als einer der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte und war Grundlage für den Film „Girl You Know It's True“, in dem Matthias Schweighöfer (42) den jungen Farian spielte.