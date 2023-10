Gesellschaft Gedenken an Messerangriff in Ludwigshafen

In Trauer vereint haben bei einer Andacht in Ludwigshafen zahlreiche Menschen der beiden Todesopfer eines Messerangriffs vor einem Jahr im Stadtteil Oggersheim gedacht. „Diese Wunde heilt wohl nie“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) bei der Zusammenkunft in der Christ-König-Kirche unweit der Tatorte am Mittwoch. „Das wird für immer hier in die Stadt eingebrannt sein.“ Man wolle an diesem Tag den Angehörigen beistehen.