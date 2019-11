Gedämpfte Stimmung in Mainz nach Trennung von Sandro Schwarz

Mainz In gedämpfter Stimmung hat Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Dienstag die erste Trainingseinheit nach der Trennung von Chefcoach Sandro Schwarz absolviert. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übte knapp zwei Stunden lang mit einem wegen zahlreicher Nationalmannschafts-Abstellungen dezimierten Kader von 13 Feldspielern und drei Torhütern.

Am Ende wurde auch gelacht, doch Kapitän Danny Latza bekannte: „Der Wechsel wirkt noch nach. Wir wussten nur zu gut, was wir an Sandro hatten.“