Kirche Gebürtiger Pfälzer wird neuer Erzbischof von Paderborn

Die Menschen im voll besetzten Dom zu Paderborn nahmen die Personalie am Samstag bei der Vorstellung von Bentz mit langanhaltendem Beifall auf. Am Mittag läuteten im gesamten Erzbistum die Glocken. Im Dom richtete Bentz erste Worte an die Katholiken. Er zeigte sich sichtlich nervös. Dabei hatte er 2018 an gleicher Stelle bereits einmal gepredigt - beim Domweihjubiläum vertrat er damals den Mainzer Bischof.