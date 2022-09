Bundesliga : Gebrauchter Tag: Mainzer Ärger über erste Auswärtspleite

Sinsheim Erstmals in dieser Saison holt der FSV Mainz 05 in der Fremde nichts Zählbares. Die Gründe für die Niederlage gegen Hoffenheim liegen auf der Hand.

Ein Verletzter, ein Feldverweis und am Ende die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison: Der FSV Mainz 05 hat im Bundesliga-Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim einen gebrauchten Tag erwischt. Beim 1:4 (0:0) verloren die Rheinhessen am Samstag zuerst Stürmer Jonathan Burkardt mit einer Risswunde am Fuß, dann Alexander Hack durch eine Rote Karte und schließlich das Spiel.