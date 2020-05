Gebietsreform bei Landkreisen in Rheinland-Pfalz vertagt

Mainz Landesregierung und Kommunen haben eine einvernehmliche Linie zur umstrittenen Kommunalverwaltungsreform beschlossen. Zunächst sollen Digitalisierung und die Zusammenarbeit zwischen Kommunen vorangetrieben werden.

Eine Zusammenlegung von Landkreisen in Rheinland-Pfalz wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Nach einem weiteren Gutachten von Verwaltungswissenschaftlern teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag mit, zunächst solle die interkommunale Zusammenarbeit verbessert werden. Danach solle überlegt werden, ob die Kommunen auf diese Weise und mit zusätzlichen Schritten der Digitalisierung gestärkt werden könnten. „Auf dieser Grundlage soll im zweiten Halbjahr 2021 gemeinsam über die bis dahin umgesetzten Maßnahmen und erzielten Erkenntnisse berichtet und über die weiteren Reformschritte befunden werden“, erklärte das Ministerium.