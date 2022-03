Kabinett : Geänderte Corona-Verordnung bringt einige Lockerungen

Saarbrücken Die Corona-Inzidenz an der Saar steigt weiter, bei den Neuinfektionen binnen eines Tages liegt der Wert am Samstag unter dem des Vortages. Ab Sonntag gilt im Land eine geänderte Corona-Verordnung.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages ist im Saarland etwas zurückgegangen. Von Freitag auf Samstag (Stand: 3.36 Uhr) kamen 3317 neue Fälle hinzu, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Tag davor waren es 3928 Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der bestätigten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ging dennoch nach oben: von 2239,0 am Vortag auf nunmehr 2273,7.

Darüber hinaus tut sich etwas bei der Maskenpflicht: Sie gilt zwar grundsätzlich weiterhin in geschlossenen und für Besucher oder Kunden zugänglichen Räumen - kann nun aber dort entfallen, wo die 3G-Regel kontrolliert und eingehalten wird, also nur Geimpfte, Getestete und Genesene Zutritt haben. Zuvor war es so gewesen, dass die Maskenpflicht in Innenräumen und bei Veranstaltungen nur dann entfiel, wenn 2G-plus eingehalten wurde, also lediglich Geimpfte oder Genesene mit einem Test Zutritt hatten.