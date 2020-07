GdP: Nachwuchssuche für Polizei im Saarland besonders schwer

Saarbrücken Der Polizeiberuf muss wieder attraktiver werden, meint die Gewerkschaft GdP. Vor allem im Saarland leide er darunter, dass die Bezahlung schlechter als in anderen Ländern sei. Das wirke sich auch auf die Bewerberzahlen aus.

Maaß forderte die Landesregierung auf, das Einstiegsgehalt von A 9 (knapp 2698 Euro) auf A 10 (2889 Euro) anzuheben. „200 Euro brutto mehr wären auf jeden Fall ein Anfang“, so der GdP-Landeschef. Die Zahl der Bewerber für den Polizeiberuf ist im Vergleich zu 2010 im Saarland gesunken, die der Einstellungen jedoch gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums gingen noch vor zehn Jahren 1121 Bewerbungen ein, die zu 116 Einstellungen führten. In diesem Jahr würden aus 916 Bewerbern 150 Frauen und Männer für den Berufseinstieg ausgewählt. „So viele Neueinstellungen hat es in den Jahren zuvor noch nie gegeben“, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU).

Laut Innenministerium investiere das Saarland seit 2015 verstärkt in die Ausbildung von Polizisten. Seither seien insgesamt 569 Kommissaranwärter für die Vollzugspolizei eingestellt worden. Nach den 150 Neueinstellungen in diesem Jahr würden in den beiden kommenden Jahren insgesamt 270 Neueinstellungen folgen. „In der Summe bedeutet dies also knapp 1000 Einstellungen innerhalb von acht Jahren“, sagte Bouillon.