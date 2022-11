Gewerkschaft : GdP: Extremismus und Sexismus in Polizei nichts zu suchen

Mainz Nach Bekanntwerden von Ermittlungen gegen Polizisten in Rheinland-Pfalz hat sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Wort gemeldet. „Rechtsextremistische und sexistische Verhaltensweisen haben in der Polizei nichts zu suchen“, sagte die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz laut einer Mitteilung vom Samstag.

Einem Bericht des ARD-Politikmagazins „Report Mainz“ zufolge geht es bei den Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft gegen Polizisten um mutmaßlich rechtsextreme und wohl auch sexistische Inhalte auf den Handys der Beamten. Das rheinland-pfälzische Innenministerium bestätigte am Freitagabend, dass in dem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz geführt wird. Laut „Report Mainz“ will Innenminister Michael Ebling (SPD) den Innenausschuss des Landtags in der nächsten Sitzung über die Vorfälle informieren.