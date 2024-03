Arbeitskampf GDL-Streik führt zu starken Einschränkungen bis in die Nacht

Bis Ende des Lokführer-Streiks in der Nacht zum Mittwoch kommt es weiterhin zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch nach Streikende könne es noch vereinzelt Ausfälle und Verspätungen geben, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagnachmittag mit. Es werde allerdings versucht, so schnell wie möglich wieder den regulären Fahrplan umzusetzen.