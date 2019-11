„Gault&Millau“: Zwei der Top-Gourmetadressen im Saarland

München Zwei der Top-Restaurants in Deutschland befinden sich nach Einschätzung des „Gault&Millau“ im Saarland. Sowohl das „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl als auch das „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken erhielten in der neuen Ausgabe des Restaurantführers 19,5 von 20 möglichen Punkten.

Diese Bewertung erhielten sonst nur noch sechs weitere deutsche Köche, wie „Gault&Millau“ am Montag in München mitteilte. Insgesamt wurden diesmal 13 Restaurants im Saarland bewertet.