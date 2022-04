Energie : Gasversorgung der Industrie kurzfristig sichergestellt

Ein Teil einer Erdgasleitung am Gelände. Foto: Harald Schneider/APA/dpa/Archivbild

Mainz Die kurzfristige Gasversorgung der Industrie in Rheinland-Pfalz ist nach Darstellung von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sichergestellt. Daran habe das Ausrufen der Frühwarnstufe des Gasnotfallplans durch die Bundesregierung nichts geändert, teilte die FDP-Politikerin am Mittwoch mit.

Wegen der angespannten Lage auf dem europäischen Energiemarkt hatte sich Schmitt am Dienstagabend mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden zu einem Spitzengespräch getroffen und will den Dialog fortsetzen. In Rheinland-Pfalz haben vor allem der Chemiekonzern BASF, der Spezialglashersteller Schott sowie weitere Unternehmen der Glas- und Keramikbranche einen besonders hohen Gasbedarf.