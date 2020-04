Gaststätten in Rheinland-Pfalz hoffen auf Öffnung zum 1. Mai

Mainz Die Gaststätten leiden besonders unter der Corona-Krise. Eine Absenkung der Mehrwertsteuer könnte für Entlastung sorgen. Der Verband begrüßt die Ankündigung der Landesregierung, sich dafür auf Bundesebene einzusetzen.

Die Hotel- und Gaststättenbranche in Rheinland-Pfalz hofft in der Corona-Krise auf eine Steuersenkung und eine Öffnung möglichst schon zum 1. Mai. Der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, begrüßte am Sonntag die Bereitschaft der Landesregierung, eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent zu unterstützen. Das Kabinett werde sich in seiner Sitzung am Montag damit befassen und einen entsprechenden Vorschlag auf Bundesebene einbringen, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Eine Senkung der Mehrwertsteuer müsse zeitlich befristet sein.