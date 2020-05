Gastronomie kann ab 13. Mai unter Auflagen wieder öffnen

Mainz Die besonders unter der Corona-Krise leidenden Gastronomiebetriebe in Rheinland-Pfalz können unter Auflagen ab kommenden Mittwoch (13. Mai) wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz an.