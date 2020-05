Gastronomie-Branche fürchtet Preiskampf nach Wiedereröffnung

Gereon Haumann, Präsident des Dehoga-Landesverbands. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Bad Kreuznach Der Hotel- und Gaststättenverband sieht mit Blick auf die Wiedereröffnung der Betriebe an diesem Mittwoch Hinweise auf einen „ruinösen Preiskampf“ in der Branche. So gebe es Anfragen der großen Buchungsportale nach erheblichen Preisnachlässen bei Hotelübernachtungen, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, am Dienstag in Bad Kreuznach.

„Vor dem Hintergrund eines Totalausfalls aller Umsätze ärgert es uns besonders zu sehen, wie rücksichtslos einige Buchungsportale gegenüber ihren Hotelpartnern in den vergangenen Wochen vorgegangen sind“, kritisierte Haumann. Diese hätten die Grenzen ihrer Mittlerrolle ausgedehnt und den Hotels dringend benötigte Liquidität entzogen.