Gastgewerbe begrüßt geplante Ausnahmen von Testpflicht

Mainz Wer geboostert ist und ein Lokal besuchen will, muss dafür keinen Corona-Test machen. Das soll demnächst auch für frische Geimpfte und Genesene gelten. Für die Gastronomiebranche sind das gute Nachrichten nach einem Umsatzeinbruch im Dezember.

Die Branche habe die entsprechende Ankündigung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am vergangenen Freitag mit Erleichterung vernommen und bereits am Wochenende das Gesundheitsministerium und am Montag auch die Staatskanzlei über diese Haltung informiert. Haumann sprach von einem Schritt in die richtige Richtung.