Birkenfeld Gasleitung in Idar-Oberstein beschädigt: Evakuierung

Idar-Oberstein · Wegen eines Lecks in einer Gasleitung sind in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) am Montag ein Einkaufszentrum und ein Parkhaus evakuiert worden. Von einem gleichzeitig auftretenden Stromausfall seien kurzzeitig rund 3000 Menschen betroffen gewesen, teilte die Polizei mit.

12.06.2023, 19:34 Uhr

Der Stromausfall sei bereits behoben worden. Wegen des Gasaustritts wurden die Menschen aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Zu dem Leck sei es bei Bauarbeiten an der Erdgasleitung gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Gasaustritt habe mittlerweile erfolgreich gestoppt und die Reparaturarbeiten an der Schadstelle beginnen können. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr. © dpa-infocom, dpa:230612-99-29655/3

