Nagetier Gartenschläfer in Not: Umweltschützer geben Tipps an Finder

Laut BUND sollen Finder von Gartenschläfern in Not den Tieren ohne Rücksprache keine Medikamente oder Futter geben. Die Nager können vorübergehend in Kartons oder Kleintierboxen untergebracht werden. Jungtiere haben noch kein Fell und brauchen Wärme. Wenn die Wildtierstation oder die Tierklinik Entwarnung geben, sollen die Gartenschläfer laut BUND zurück in ihre gewohnte Umgebung und keineswegs an einen unbekannten Ort.