Garagenbrand greift auf Wohnhaus über: Hoher Schaden

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Ludwigshafen Ein Brand hat in Ludwigshafen eine Garage zerstört und ein Wohnhaus vorerst unbewohnbar gemacht. Die Flammen seien am späten Montagabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer griff demnach von der Garage auf das Dach des angebauten Einfamilienhauses über.

