Einzelhandel Galeria Kaufhof-Filiale Mainz wird nicht geschlossen

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz bleibt der Standort des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhalten. Nachdem bei den Verhandlungen die Mietbelastung deutlich verringert werden konnte, werden die Geschäfte nun vorerst bis zum Jahr 2028 weiterlaufen, teilten Filialgeschäftsleiter Torsten Außem und Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) am Freitag mit. Alle rund 150 Mitarbeitenden am Standort würden bleiben und bereits ausgesprochene Kündigungen zurückgenommen.