Galeria Karstadt Kaufhof will Filialöffnungen erstreiten

Ein Mann geht mit Mundschutz an einer Kaufhof-Filiale vorbei. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild.

Saarlouis Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wehrt sich gegen die Schließung ihrer Filialen im Saarland wegen der Corona-Pandemie. Ein entsprechender Eilantrag sei am Donnerstag eingegangen, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis am Freitag mit.

Auch andere Geschäftsinhaber wandten sich in an das OVG. Inzwischen seien sieben Normenkontrollverfahren unter anderem von Betreibern von Fitnessstudios anhängig, erklärte das Gericht. Einzelheiten nannte es zunächst nicht.