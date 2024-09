Musik Gabriel Venzago ist neuer Generalmusikdirektor in Mainz

„Die Türen für alle zu öffnen, ist mir extrem wichtig“, sagte Venzago in Mainz. Jugendliche mit klassischer Musik an Bord zu holen, ein Konzert auf einer Mülldeponie, Nussknacker mit DJs, Babykonzerte und Gesprächsrunden etwa zu Mozart, nannte er als Beispiele für niedrigschwellige Angebote in Konstanz. In Mainzer Staatstheater habe er sich auf Anhieb sehr wohlgefühlt.