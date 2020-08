Restaurator von Werbeschildern : Elsässer mit Herz für die „Blechpest“

Gottenhouse Gabriel Metzmeyer restauriert historische Emailleschilder, oft im Jugendstil oder mit Motiven des Brauereiwesens. Aber auch skurrile Motive begegnen diesem Experten, wie es sie selbst in Frankreich nur wenige gibt.

Speziell im Elsass tat sich die Émaillerie Alsacienne im Straßburger Stadtteil Hoenheim hervor. Gute Restauratoren, die sich auf jenes Sujet spezialisiert haben und die wertvollen Stücke mit ihrer alten Patina wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen, aber sind selten. In Frankreich gibt es nur eine Handvoll Experten: im Großraum Paris und der Nähe von Saverne. Und hier sind wir schon bei Gabriel Metzmeyer in Gottenhouse. Der 79-Jährige ist bereits seit 30 Jahren in dem Metier tätig. Gelernt hatte er einst an der École des arts décoratifs in Straßburg, später war er Zeichenlehrer an einem Technischen Gymnasium in Saargemünd. „Nach einiger Zeit habe ich mich aber als Schildermaler selbständig gemacht. Da konnte ich mich besser verwirklichen“, sagt der Elsässer, der längst in Pension ist, aber immer noch Freude an seiner Tätigkeit hat.