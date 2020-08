FV Engers gewinnt erstmals Fußball-Rheinlandpokal

Ein Fußball-Spiel. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Koblenz Der FV Engers hat zum ersten Mal den Rheinlandpokal gewonnen und damit den lukrativen DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Fünftligist gewann am Samstag das Finale gegen den FC Karbach mit 5:0 (1:0) und trifft in der 1. Hauptrunde am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten VfL Bochum.

