Rhein-Hunsrück-Kreis Fußgänger zwei Mal angefahren: 64-Jähriger schwer verletzt

Boppard · Ein Fußgänger ist am frühen Freitagabend zwischen Karbach und Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis) von zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lief der 64-Jährige am Fahrbandrand der L213 und wurde zunächst von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift.

23.12.2023 , 09:58 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Dadurch geriet er weiter auf die Fahrbahn und wurde von einem zweiten Pkw frontal erfasst. Der Mann ist laut Mitteilung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landesstraße vollgesperrt. Zum genauen Unfallhergang werde ermittelt. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231223-99-393270/3

(dpa)