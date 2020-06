Fußgänger von Auto überfahren und tödlich verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Härtlingen Ein 90-jähriger Fußgänger ist am Montag im Westerwald bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann in Härtlingen an der Einfahrt einer 57 Jahre alten Anwohnerin vorbei, als diese gerade mit ihrem Auto rückwärts rangierte.

