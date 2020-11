Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Notarztwagen steht an einem Unfallort. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neustadt/Weinstraße Ein Fußgänger ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der 61-jährige sei am Montagabend bei dem Versuch, die Martin-Luther-Straße zu überqueren, unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit.

