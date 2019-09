Fußgänger stirbt nach Zusammenprall mit Radfahrer

Saarbrücken Ein Fußgänger ist in Saarbrücken mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen und an den Unfallfolgen gestorben. Der 68-Jährige habe sich bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

