Fußgänger in Saarbrücken von Straßenbahn tödlich angefahren

Leere Gleise werden von Straßenlaternen angeleuchtet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein 71-jähriger Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Saarbrücken von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die mit Fahrgästen besetzte Saarbahn entlang der Mainzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Der 71-Jährige habe die Trasse überquert und dabei nach bisherigen Erkenntnissen die von links herannahende Straßenbahn nicht bemerkt. Die mit Fahrgästen besetzte Bahn habe den Mann trotz einer sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung und akustischem Warnsignal an einer Kreuzung erfasst. Der Fußgänger sei dabei unter der Straßenbahn eingeklemmt worden und noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Fahrgäste blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Mehrere Notfallseelsorger waren vor Ort, um den Fahrer und weitere Unfallzeugen zu betreuen. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete ein Unfallgutachten sowie die Sicherstellung des Leichnams an. Die Mainzer Straße war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden bis zum Abend voll gesperrt.