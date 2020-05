Fußgänger in Landau von Ast erschlagen

Ein Notarztwagen steht an einer Unfallstelle. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Landau Ein Fußgänger ist in einer Grünanlage in Landau von einem herabgestürzten Ast erschlagen worden. Der 84-Jährige war am Montagvormittag im Fort Landau unterwegs, als ein Ast aus ungeklärter Ursache auf ihn hinabstürzte, wie die Polizei mitteilte.

