Fußgänger bei Unfall auf Zebrastreifen verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild.

Saarwellingen Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Saarlouis sind zwei Fußgänger verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine 67 Jahre alte Autofahrerin den 47-jährigen Mann und die 43 Jahre alte Frau am Mittwochabend in Saarwellingen übersehen, als diese gerade einen Zebrastreifen überquerten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa