Fußgänger bei Grün angefahren: Krankenhaus

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Eine Autofahrerin hat in Ludwigshafen einen Fußgänger angefahren, der bei Grün über die Ampel ging. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 22-Jährige verletzt und kam in ein Krankenhaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa